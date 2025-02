Abandonó a su perro en uno de los ingresos a Villegas, el animal lo corrió hasta que no pudo más y regresó donde había sido dejado (VIDEO)

Matías, un camionero de General Villegas fue testigo de la crueldad humana al ver cómo un hombre a bordo de una camioneta Chevrolet S10, color gris, se descartaba de su perro, al que bajó del vehículo y dejó abandonado al costado d ela Ruta 188 en una de las entradas a la ciudad.

El animal, absolutamente leal y fiel, seguramente dando por entendido que se estaba olvidándose él, lo siguió, intentó correr detrás de la pick up, hasta no dar más; luego regresó al punto en que había sido abandonado, y a la sombra de una enorme columna de hormigón, se echó mirando en la dirección hacia donde su amo (pero no amigo) se fue.

El chofer del camión posteó la situación, con un mensaje al autor de tan reprochable acto, mostrando en un video cómo el perro corría por la banquina, lo propio hizo con imágenes del animal donde había sido abandonado.

En el posteo sumó a APAVI, en ente de voluntarias que se ocupa de los animales desprotegidos, que intervenía para buscarle un lugar de tránsito hasta que se pueda resolver la situación del indefenso animal.