Una cerealera internacional se suma al proyecto de reforestación en Bunge con la donación de 75 árboles

Con la donación de la firma y el acompañamiento del Municipio de General Villegas, se avanza en el proyecto de reforestación que promueve conciencia ambiental y calidad de vida.

La Secretaría de Producción, Promoción y Medio Ambiente de la Municipalidad de General Villegas destaca y agradece a Cargill S.A. por la donación de 75 árboles, que fueron plantados en el Paseo del Ferrocarril de la localidad de Emilio V. Bunge, un espacio recreativo y de gran valor simbólico para la comunidad. Esta acción representa un claro ejemplo del compromiso de las empresas locales con el cuidado del medio ambiente y el desarrollo sustentable. Gracias a esta colaboración, el municipio continúa avanzando en su proyecto de reforestación de espacios verdes, promoviendo la salud, el bienestar y la conciencia ambiental entre los vecinos.

La gestión de Alegre asume el compromiso de cuidar y mantener los árboles plantados, garantizando su crecimiento y el impacto positivo que tendrán en las generaciones futuras, expresaron desde el Estado local.

La secretaria del área, Mónica Spertino, expresó su agradecimiento por el aporte y por sumarse al desafío de construir; «entre todos, un entorno más verde, saludable y sostenible para la comunidad”, expresó.