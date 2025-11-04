“Cuento con Vos” inauguró su sede con un especial homenaje a Ximena Aliberti

La Asociación Civil Cuento con Vos inauguró su nuevo edificio en Piedritas. El acto, acompañado por autoridades municipales, instituciones y vecinos, incluyó el descubrimiento de una placa que designa con el nombre de Ximena Aliberti a la sala del Equipo Directivo, en homenaje a quien fuera su coordinadora y una de las impulsoras del proyecto.

La Asociación Civil Cuento con Vos celebró la inauguración de su edificio propio, un logro colectivo que comenzó hace años como un taller de la Casa de la Cultura y que, con el esfuerzo de vecinos y terapeutas, se transformó en una organización con entidad pública.

El acto contó con la presencia de la secretaria de Obras Públicas, Alejandra Matellán; la secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente, Mónica Spertino; el concejal Walter Sánchez; representantes de distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Social, entidades intermedias, vecinos y familias que concurren al Centro.

Tras las palabras alusivas, se realizó el corte de cintas y el descubrimiento de placas, entre ellas la que lleva el nombre de Ximena Aliberti, en reconocimiento a su compromiso, sensibilidad y dedicación al frente del Centro. La emotiva ceremonia contó con la presencia de su esposo y sus hijos (foto de portada).

“Este centro no es solo un edificio. Es un símbolo de lo que podemos lograr cuando nos unimos con un propósito común: construir una sociedad donde todas las personas sean vistas, escuchadas y valoradas”, expresó Guillermo Chapado, presidente de la Cooperadora, quien además destacó el apoyo recibido de la comunidad, la Municipalidad de General Villegas y la Sociedad Rural del Partido de General Villegas, entidad que en 2023 destinó los fondos del evento solidario Novillo Blanco a la finalización del edificio.

Por su parte, Analía Iparraguirre, directora del Centro, señaló: “Nos reúne la alegría de abrir las puertas de este nuevo edificio, pero también la emoción de continuar el legado de quienes soñaron con un Piedritas más inclusivo. Este sueño se levanta en ladrillos, pero también en valores: convivencia, solidaridad y respeto.”

El presidente de la Sociedad Rural, Santiago Mocorrea, felicitó a la institución y resaltó la importancia del trabajo conjunto entre lo público y lo privado al afirmar que “esto es un claro ejemplo de lo que buscamos con el Novillo Blanco: que cada pueblo del Partido pueda crecer y brindar oportunidades a su comunidad. Estas cosas son posibles gracias a la unión entre el campo, la ciudad y las instituciones.”

La jornada concluyó con una profunda emoción colectiva, reflejo del camino recorrido por una comunidad que sigue construyendo inclusión, empatía y oportunidades para todos. Como expresó Chapado al cierre, citando a Eduardo Galeano, con una frase que identifica al centro de día: “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo.”