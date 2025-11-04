Destacaron la participación de los artistas locales en los festejos del Aniversario de General Pinto

El pasado sábado, General Pinto vivió una gran jornada en la que se destacó la música, los colores y la alegría, para celebrar el 156° Aniversario en el paseo parque La Estación.

Fueron más de nueve horas compartidas en comunidad junto a nuestros artistas y múltiples propuestas para grandes y chicos.

Los clubes de la ciudad trabajaron a lo largo de todo el día, lo que les permitió fortalecer su economía gracias al apoyo de la gran cantidad de vecinos y vecinas que se acercaron a disfrutar de un lindo momento. Además hubo emprendedores y artesanos que se sumaron con su variada propuesta.

Hubo sorteos de varios regalos, entre ellos una bicicleta, y artículos de nuestros emprendedores locales.