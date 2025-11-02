Avanza la obra de calefacción frío/calor central en la sala de internación del hospital

La cooperadora del hospital municipal de General Villegas informó que comenzó la instalación del sistema de climatización central en la sala de internación.

Este proyecto permitirá crear un entorno más confortable y adecuado para pacientes y personal de salud durante todo el año, contribuyendo a una mejor atención y recuperación.

Desde el ente que preside Cédar Julián, gradecieron a quienes colaboran con la cooperadora, haciendo posible estas mejoras que impactan directamente en la calidad del servicio de salud de la comunidad.

Al mismo tiempo, aseguraron que continuarán compartiendo novedades sobre el progreso de la obra,