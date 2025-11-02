Circular con máxima precaución entre Piedritas y la ex fábrica Sancor

por · Publicada · Actualizado

También te podría gustar...

1 respuesta

  1. Julio dice:
    2 noviembre, 2025 a las 12:50 pm

    Se entiende que se robaron todo, se entiende que no quedó un peso, lo que no se entiende es que estos inútiles no pongan un camión con tres personas a bachear permanentemente

    Responder

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *