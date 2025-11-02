Circular con máxima precaución entre Piedritas y la ex fábrica Sancor
Esta noche la conductora de un auto sufrió serias consecuencias cuando circulaba por la Ruta 33, entre Piedritas y la ex fábrica de Sancor, sentido Piedritas – Cañada Seca.
En ese tramo hay Pozos enormes, comentó en su envío de imágenes a Distrito Interior para alertar a otros conductores.
«Los pozos están llenos de agua, hace mas de media hora (21 horas) que los agarre por no chocar a un camión qué me ocupo casi mi mano y reventé las dos ruedas de mi auto. Gracias a Dios venia despacio pero es muy peligroso», describió.
La traza continúa su progresivo deterioro, aumentando su peligrosidad, más aún cuando se dan condiciones cono el agua que «oculta» los enormes pozos.
Se entiende que se robaron todo, se entiende que no quedó un peso, lo que no se entiende es que estos inútiles no pongan un camión con tres personas a bachear permanentemente