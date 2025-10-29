Se realizó en el hospital de General Villegas el primer implante coclear en la ciudad

Este martes 28 de octubre se realizó en el hospital municipal de General Villegas el primer implante coclear en la ciudad, un hecho que marca un hito en la historia médica local y abre nuevas posibilidades para las personas con pérdida auditiva profunda.

El procedimiento estuvo a cargo del equipo quirúrgico integrado por el Dr. Valerio Vasconi, médico villeguense que atiende en los consultorios de Clínica Modelo y Hospital Municipal de General Villegas, a quien felicitamos especialmente y el Dr. Fernando Murcia, del Instituto Superior de Otorrinolaringología (ISO).

Ambos profesionales, se desempeñan en el Instituto Superior de Otorrinolaringología, con sede en la ciudad de Buenos Aires.

El implante coclear es un dispositivo que devuelve la audición en casos donde el audífono ya no resulta eficaz.

Sustituye las partes dañadas del oído interno y estimula directamente el nervio auditivo mediante electrodos colocados en la cóclea.

Consta de una parte externa (micrófono y procesador de sonido) y una parte interna (implantada quirúrgicamente).

Se activa al mes de la cirugía y puede colocarse desde los primeros meses de vida hasta la adultez, según criterios médicos.