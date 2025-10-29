Terrenos Quinta de Handorf: la Municipalidad comunica el plazo de pago y la fecha del sorteo

Tras la publicación del listado de beneficiarios, la Municipalidad de General Villegas informa a los 97 adjudicatarios de los terrenos ubicados en la ampliación del Barrio Atardecer (ex Quinta de Handorf) que deberán efectivizar el pago de los montos ofertados en sus propuestas hasta el viernes 28 de noviembre inclusive.

La confirmación del pago es un requisito fundamental para participar del sorteo de ubicación de los lotes, que se llevará a cabo el lunes 1° de diciembre en el Salón de Actos de la Municipalidad, e incluirá únicamente a aquellos beneficiarios que hayan cumplido con el compromiso de pago en la fecha límite establecida.

Esta medida concreta por parte de la gestión del intendente Gilberto Alegre, subraya el compromiso de la actual administración con la búsqueda de soluciones al déficit habitacional. Los fondos recaudados serán destinados al Fondo Municipal de la Vivienda (FOMUVI) y permitirán financiar la obra del tendido de servicio eléctrico y otras obras de infraestructura esenciales, además de la adquisición de nuevos terrenos.

El intendente Alegre manifestó cuando se abrieron los sobre de licitación, que el Municipio trabaja en la preparación de otro predio para responder a la demanda del resto de los vecinos que presentaron propuestas para acceder a lotes donde poder construir sus viviendas.

La Municipalidad invita a los adjudicatarios a realizar los trámites necesarios dentro del plazo fijado para asegurar su participación en el sorteo de los noventa y siete terrenos de la quinta de Handorf.