La familia de Chacón volvió a reclamar justicia a un mes del homicidio ocurrido en General Villegas (VIDEO)

El pasado 28 de septiembre Adalberto Chacon recibió dos puñaladas que le provocaron la muerte.

La pelea de la que participaba había iniciado sobre la calle Tucumán, frente al CAPS, donde sus familiares se concentrarnos ayer, y terminó a unas cuadras cuando Emanuel Almeyra (Roco) lo atacó con un arma blanca, con la qie le provocó la muerte.

El homicida, se encuentra en libertad mientras continúa el proceso judicial, al haber considerado la jueza de garantías, que actuó con exceso en legítima defensa, hecho que la familia no acepta; a su vez reclamar que la persona que habría facilitado el arma sea tambien imputada.

La responsabilidad de un tercero habría quedado descartada y Almeyra se encontraría viviendo en Córdoba, justamente para evitar mayores inconvenientes, según expresaron oportuna.ente las autoridades policiales y judiciales intervinientes.

La familia de la víctima aseguró que seguirá pidiendo justicia los 28 de cada mes, el próximo sería frente a la comisaría.

En la entrevista con Verónica Avalo, la mamá, María García, tía y Lorna Zuñe, pareja, de Adalberto Chacón, se pueden conocer el objetivo judicial qie persiguen.

La mamá aseguró que de no mediat justicia, ella seguirá llorando a su hijo, pero también lo hará la otra familia al suyo.