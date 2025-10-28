El hospital recibió los equipos de Telemedicina que funcionarán en cuatro localidades del distrito

Esta mañana arribaron al hospital de General Villegas cuatro equipos remotos de Telemedicina que serán trasladados a las cuatro localidades del Partido donde funcionarán a modo de prueba piloto.

Santa Regina, Piedritas, Villa Saboya y Villa Sauze, son los primeros pueblos que contarán con esta nueva tecnología aplicada en diferentes punto del país.

Se trata de aparatos de última generación que serán operados por personal del sistema de salud del municipio, y contarán con un profesional médico que evaluará al paciente tanto adulto como pediátrico desde el lugar donde se encuentre.

La telemedicina es el uso de la tecnología que permite a un paciente tener consultas médicas (o visitas) con su médico u otro miembro de su equipo de atención médica. Se utiliza cuando el paciente y el médico no están en el mismo lugar.

En el caso del distrito de General Villegas, las autoridades políticas y sanitarias dispusieron esta nueva forma, como la manera de dar solución a un problema que enfrentan las mayorías de las localidades pequeñas que es la negativa de profesionales médicos a radicarse en ellas; por lo tanto, ante la falta, durante buena parte del año de médicos, este sistema, que estará ubicado en las Guardias de los CAPS, será un principio de solución.

Si bien, como toda novedad llevará un proceso de adaptación, son optimistas en que tanto vecinos que lo demanden, como los médicos lograrán afianzar el modelo que en un inicio representará una prueba.

En los lugares donde se encuentran operativos han significado un adelanto notable en la calidad de vida de los vecinos.

En el transcurso de la semana los equipos serán presentados en sociedad y se brindarán los detalles acerca de su funcionamiento y los planes que respecto a la Telemedicina tiene la Gestión.

Para su aplicación, el personal que estará a cargo será capacitada por los profesionales d ela empresa contratada para tal fin, responsable del equipamiento.