Esto es lo que no se debe hacer cuando se pesca en la laguna del Parque

Convertir en desperdicio las piezas de cualquier especie que se logren extraer y tirar la basura fuera de los lugares asignados, van en contra de todo el esfuerzo que se ha hecho por recuperar la.pesca en la laguna del Parque.

Estos son dos de los pejerreyes con los que el personal a cargo se encontró esta mañana muy temprano.

Si se trató de mayores, indudablemente no han entendido nada, si fueron menores, es oportuno hablarle a los mas chicos acerca de la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente en general y las bue as prácticas en particular en el Parque Municipal.

Más allá de un llamado de atención que puede significar esta nota, es una manera de recordar la necesidad que tenemos todos, por pequeño que parezca, de hacer nuestro aporte para que éstas situaciones no se vuelvan a repetir.