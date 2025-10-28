El germaniense Danilo Monza, de 17 años, firmó su primer contrato profesional

Danilo Monza, de 17 años, firmó su primer contrato profesional con Sarmiento de Junín hasta el 2028.

El arquero, es oriundo de Germanía, recientemente fue citado a la Selección Argentina Sub 17; con este paso que acaba de dar a punta de la lapicera, continúa su crecimiento en «el Verde».

El adolescente forma parte de las inferiores del club de Junín.

Al arco llegó en 2019 en Germania, donde en el club de su pueblo no había arquero y dado que su hermano jugaba en ese puesto, lo mandaron al arco”.

Danilo descubrió que la posición en la que triunfa le calzaba perfecto . “Ese año salimos campeones acá en la Liga de Vedia. Y como me gustó el arco, me sentí cómodo y me había ido bien, me quedé en el arco. Así que acá estoy”, afirma, con la satisfacción de quien encontró su lugar», comentó en una entrevista con La Verdad de Junín.