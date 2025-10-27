Se incendió la carga de un camión esta mañana en General Villegas

Alrededor de las 7 de este lunes 27 de octubre detectaron humo saliendo del interior de una batea, que era tirada por un camión que se encontraba estacionado en la playa de la cooperativa de transportistas, ubicada sobre la Ruta 188.

El rodado, con la lona colocada, contendría pellets, según refirieron en el lugar. Se desconocen las causas que iniciaron el incendio.

Al momento de generar las imágenes, pasadas las 7:30, los bomberos aguardaban sea descargado para intervenir con la carga en el suelo, asegurando de ese modo que la situación esté totalmente controlada.