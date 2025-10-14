Bomberos de General Villegas inició la construcción del estacionamiento a 45°, será exclusivo para el Cuerpo Activo

La construcción de las dársenas de estacionamiento a 45° está prevista sobre la calle Alberti, que es por donde comenzó, y la calle Sarmiento frente al SUM.

Tal como se aprecia, fueron retiradas las plantas, se sacó el cordón cuneta y levantó la vereda, aguardan una inspección de Camuzzi por el caño de gas natural que pasa por el lugar, para poder continuar con las tareas previstas.

Es una necesidad que tienen desde hace tiempo, reconoció el Jefe del Cuerpo Activo, mauro Galaverna, quien precisó que la obra fue aprobada por el Concejo Deliberante hace dos años, pero ahora están dadas las condiciones para su ejecución, que será con mano de obra propia. Los materiales, como el hormigón, será adquirido en la ciudad.

Su uso estará reservado exclusivamente para los integrantes del Cuerpo Activo, incluso, directivos o miembros del Cuerpo de reserva podrán estacionarse allí; ya que está pensado para el momento en que prestan servicio.

Otra medida adoptar en breve será la prohibición de estacionamiento en general sobre calle Alberti, mano derecha, en todo el largo del edificio bomberil, para evitar, como suele suceder, inconvenientes a la hora de salir o regresar con las unidades.