General Pinto conmemoró el paso a la inmortalidad del General San Martín

Se conmemoran el próximo 17 de este mes el 175° Aniversario del paso a la inmortalidad General José de San Martín, por ese motivo se realizó el acto este jueves en la esquina de la avenida Mitre y Alsina, frente al busto que recuerda al “Padre de la Patria”, ubicado frente al Palacio Municipal.

La ceremonia estuvo encabezada por las banderas de ceremonia de la Escuela Secundaria Técnica (EEST) N° 1 “Fray Luis Beltrán”, Escuela Profesional Secundaria, y el Centro de Educación Física N° 58 “Ernesto ‘Chasco’ Fiorini, entidades organizadoras junto a nuestro Municipio. Además, participaron abanderados y escoltas de las instituciones más emblemáticas de nuestra comunidad, autoridades comunales, educativas, docentes, alumnos y vecinos y vecinas de General Pinto.

Tras la entonación del Himno Nacional Argentino, las palabras alusivas estuvieron a cargo de la vicedirectora de la EEST N° 1, Viviana Zarlenga, y a continuación, la inspectora Jefe Distrital, Vanessa Suárez.

Acto seguido, el intendente interino, Fernando Rodríguez, acompañado de Vanessa Suárez y los directivos de las instituciones organizadoras, Sebastián Parola y Diego Romera respectivamente, depositaron una ofrenda floral frente al busto que recuerda al máximo prócer de la Argentina.

Luego, el alumno de la Escuela Técnica, Mateo Ferreyra, resaltó algunos de los valores más destacados del “Padre de la Patria”.

Seguidamente, los presentes entonaron la Marcha de San Lorenzo, para dar paso luego, al retiro de las banderas de ceremonia.

De esta manera la comunidad recordó al General José de San Martín, máximo prócer y libertador del pueblo argentino.