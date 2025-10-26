Las expectativas libertarias con la Boleta Única de Papel en General Pinto (VIDEO)

Jonatan Paganini, dirigente y referente libertario, hizo referencia a la implementación de la BUP y el impacto que ésta está teniendo en la elección.

Respecto al resultado, como el resto de los espacios, resulta incierto aunque se mostró optimista.

Sobre la campaña notablemente diferente a la anterior, dijo que se enfocaron, a pesar de las ocupaciones personales laborales o comerciales, se enfocaron en explicar el nuevo mecanismo.