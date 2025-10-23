Ameghino: la tormenta causó algunos daños en la ciudad

Hugo Bas, periodista de la vecina localidad, se refirió al fenómeno como «Fuerte tormenta en Ameghino».

La misma provocó caída de árboles y grandes gajos de plantas, y un extenso corte de energía eléctrico.

Las imágenes publicadas muestran lo que sucedió en calle 13, a pocos metros de la Avenida San Martín.

También se puede apreciar a personal de la Cooperativa Eléctrica, que a pesar de la lluvia, trabajaron muy cerca de ese lugar, en la esquina de 11 y Avenida San Martín, para solucionar los inconvenientes que allí causó el viento.