Ameghino: la tormenta causó algunos daños en la ciudad
Hugo Bas, periodista de la vecina localidad, se refirió al fenómeno como «Fuerte tormenta en Ameghino».
La misma provocó caída de árboles y grandes gajos de plantas, y un extenso corte de energía eléctrico.
Las imágenes publicadas muestran lo que sucedió en calle 13, a pocos metros de la Avenida San Martín.
También se puede apreciar a personal de la Cooperativa Eléctrica, que a pesar de la lluvia, trabajaron muy cerca de ese lugar, en la esquina de 11 y Avenida San Martín, para solucionar los inconvenientes que allí causó el viento.
Desde la cooperativa detallaron que «durante las tareas, las cuadrillas operaron bajo condiciones climáticas adversas, con lluvia y viento, que ocasionaron la caída de ramas sobre distintas líneas del tendido eléctrico. Gracias a la rápida intervención, se logró normalizar el suministro en la red local.
No obstante, persisten algunos microcortes que se originan en el sistema interconectado, fuera del ámbito de la estación transformadora local. En la actualidad, la Cooperativa continúa recibiendo energía desde la línea de 33.000 kV del anillo proveniente de San Nicolás, dirección Lincoln–Ameghino».