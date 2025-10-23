AMPLIAMOS: un villeguense involucrado en el vuelco de la Ruta 188

El accidente se produjo esta tarde sobre la Ruta Nacional 188, a la altura de El Clarinete, ubicado entre General Villegas y Banderaló.

El conductor y único ocupante, es un profesor de Educación Física, de unos 43 años, de General Villegas, regresaba de dar clases en Banderaló, indicaron testigos.

El hombre que habría perdido el control de la Chevrolet Tracker producto del agua sobre la calzada, se despistó hacia la banquina, volcando; quedando con las cuatro ruedas hacia arriba en el préstamo.

A pesar de lo ocurrido, resultó ileso, con golpes de diferente consideración.