Maniobrando, un camión dejó a punto de caer una columna del alumbrado público

Ocurrió esta tarde en la calle Ithurbide, a metros de Peña, frente a las vías del Ferrocarril, en el barrio El Molino.

El chofer del camión maniobraba, cuando en reversa, chocó la columna del alumbrado público que quedó sostenida por los cables, ya que su base fue removida.

Una vecina comentó que se sorprendió por el ruido que provocó, mostrándose preocupada ya que ante la probabilidad de tormentas podría ceder y caer sobre la vivienda.

Si bien el camionero mostró predisposición ante lo ocurrido, han tratado de comunicarse con las áreas correspondientes para que intervengan ante lo sucedido.