IMÁGENES ENVIADAS POR LA GENTE: volcó un camión con cerdos cerca de Chacabuco

Un lector de Distrito Interior captó y envió estas imágenes que muestran el estado de destrucción en que quedó este camión jaula qie circulaba por la Ruta 7 cargado de cerdos, varios de los cuales murieron en el lugar, otros, deambulas alrededor de la unidad.

Dado lo reciente del hecho se aguardaba la llegada de personal policial principalmente para resguardar el lugar.

El chofer que viajaba proveniente de la zona de Roberts, Partido de Lincoln, es de Ascensión, y estaría fuera de peligro.

Se desconocen las causas del accidente.

Para hacernos llegar tu noticia escribimos al 3388 672080 (WhatsApp directo con Distrito Interior)