La Municipalidad recuerda el procedimiento para solicitar elementos para eventos de fin de año en General Villegas

La Municipalidad de General Villegas informa a todas las instituciones del Partido que, debido a la proximidad de las actividades de fin de año, se recuerda que toda solicitud de elementos municipales —como sillas, escenario, tarimas u otros materiales— deberá gestionarse con la debida antelación.

Las notas de solicitud deberán ser dirigidas al Intendente Municipal e ingresadas por Mesa de Entradas de la Municipalidad con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha del evento.

Asimismo, se informa que los pedidos serán atendidos conforme al orden de ingreso de las notas de solicitud, sujeto a la disponibilidad de los elementos solicitados.

Este procedimiento tiene como objetivo garantizar una adecuada organización y una distribución equitativa de los recursos municipales para acompañar las diversas actividades programadas.