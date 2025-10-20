La Municipalidad recuerda el procedimiento para solicitar elementos para eventos de fin de año en General Villegas
Las notas de solicitud deberán ser dirigidas al Intendente Municipal e ingresadas por Mesa de Entradas de la Municipalidad con un mínimo de 15 días de anticipación a la fecha del evento.
Asimismo, se informa que los pedidos serán atendidos conforme al orden de ingreso de las notas de solicitud, sujeto a la disponibilidad de los elementos solicitados.
Este procedimiento tiene como objetivo garantizar una adecuada organización y una distribución equitativa de los recursos municipales para acompañar las diversas actividades programadas.