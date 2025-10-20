Eugenia Quevedo encantada con el público en General Villegas (VIDEO)

La cantante cordobesa disfrutó tanto como el público de su presentación, pese a la baja temperatura de la noche.

En su paso por la ciudad cabecera la voz del momento en el cuarteto, habló con Distrito Interior del presente que vive junto a LBC, a quien reconoció como un acierto la sociedad que lograron, aunque no dejó pasar que la convivencia no es fácil.

Analizó el fenómeno que es, y dijo que disfruta tanto como la gente de sus presentaciones.

Pasadas las 23 horas Eugenia subió al escenario y realizó tres presentaciones de 40 minutos cada una, concluyendo su show ya entrada la madrugada.

Hasta el final lo dio todo, como es su característica, aseguraron algunos fans que la han visto en otras presentaciones.

Tras el acierto de esta artista, los organizadores locales analizan pronto proponer otro espectáculo de primer nivel, aunque no hay fecha confirmada a la vista.