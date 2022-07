Dominguez Carvalho: la concejal oficialista que acompañará a la oposición si el intendente no revee el veto a la Ordenanza que beneficia a Bomberos (AUDIO)

Romina Domínguez Carvalho está en carrera hacia el 2023 portando el estandarte del Pro, y a partir de haber asumido ese desafío es que sus intervenciones sociales y políticas son más notorias.

En honor a la verdad, las convierte en más visibles que en los lugares que ha ocupado con anterioridad como lo fue la Dirección de Desarrollo Social o, como venía siendo hasta ahora, la banca que ocupa actualmente.

Luego que el intendente Eduardo Campana le informara personalmente a las diferentes comisiones de los siete cuarteles de Bomberos que vetaría la Ordenanza que les aportaba financiamiento municipal extra, la primera voz de su espacio y su equipo en mostrarse díscola con su postura fue la de edil quien en una entrevista con Fernando Cisarello en FM Peregrina no dudó en situarse en este caso en la vereda de enfrente si fuera necesario.

Escucha el audio completo de la nota

Dijo estar sorprendida por la decisión del intendente, porque consideró que el vetar una ordenanza era por el hecho de contar con un plan B previamente consensuado con el resto del cuerpo legislativo y el propio Ejecutivo, cosa que en este caso no ocurrió, perjudicando directamente a los bomberos del distrito.

Luego de conocido el resultado de la reunión mantenida entre el intendente, sus colaboradores más cercanos y los cuarteles de bomberos a los que se les comunicó la decisión del veto, le dejó un sinsabor muy grande, porque no era lo que esperaba.

Al ser vetada la ordenanza volverá al Concejo deliberante y par un nuevo tratamiento deberá contar la oposición con las dos terceras partes del Cuerpo, es decir 11 votos, dos más de los logrados, que deberían ser del oficialismo; en ese sentido Domínguez Carvalho fue que aseguró que para ese caso su decisión está tomada: acompañará a la oposición, siempre destacando que su preferencia es llegar a un acuerdo de partes.

Destacó a su vez que en realidad lo que bomberos pretende es garantizarse el suministro de recursos mediante una legislación para que no haya sobresaltos según pasen las gestiones municipales en el futuro, descartando que es algo absolutamente merecido por lo que significa el voluntariado por el compromiso asumido, la entrega en cada servicio y la responsabilidad de cada hombre y mujer tienen por el prójimo.

En el interior, consideró, la única manera que sobrevivan las instituciones intermedias es con apoyo municipal, sobre todo en el contexto económico en el que se encuentra el país, en el que la previsibilidad es cero; otro motivo para acompañar la iniciativa de Villegas Avanza.

Acerca de los dichos de su compañera de bancada, la concejal Claudia Esain que reconoció como la causa del Proyecto la falta de acompañamiento municipal a las instituciones, Dominguez Carvalho dijo no tener dudas de ellos, y que lo ocurrido echó luz sobre el tema, «cuando las instituciones del distrito que uno administra o representa no pueden sostenerse o no logran comunicación con el Ejecutivo, eso habla de desidia o abandono, hay que reconocer que han habido algunas ayuda, de subsidio, pero sin dudas han sido insuficientes, además que la comunicación de la gestión con las instituciones locales no ha sido de la más fluída».

La concejal oficialista al ser consultada sobre las consecuencias de su postura, dijo que en un país democrático donde debe primar la libertad de poderes y el criterio de pensamiento, la política partidaria o los intereses personales no puede estar por sobre los de la comunidad. Asegurando que ella actúa de acuerdo a sus principios.

«Si no es así entonces estamos en lo que el 90% de la población sostiene; que la política es para hacer negocios, arreglos, es corrupción, por eso yo me quedo con que esto sirva para la construcción, y que ojalá el Ejecutivo lo tome para una construcción diferente de este año y pico que le queda de gestión».

