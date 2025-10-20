Valeria Iglesias fue distinguida como Gestora Cultural Bonaerense por el Círculo de Periodistas de la provincia de Buenos Aires

La funcionaria titular de las Secretarías de Educación y Cultura, recibió la confirmación de la decisión del Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, que la reconoce con la Distinción por su labor como Gestora Cultural Bonaerense.

La institución provincial este año cumplió 117 años de vida, señaló en el comunicado mediante el cual informaron la decisión, que les resulta un honor poder otorgarle la distinción por su trayectoria en el campo de la cultura.

Esta es la cuarta edición de la entrega de diplomas a distintas personalidades de la Cultura, que habitan en el suelo bonaerense. La misma se desarrollará el próximo 15 de noviembre de este año en el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, ubicado en la ciudad de La Plata.