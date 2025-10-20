Oro y Bronce para General Pinto en la final de los Torneos Bonaerenses en Mar del Plata

En el cuarto y último día de actividades de los Juegos Bonaerenses, Joel Silva, se quedó con la medalla de oro en la categoría Sub-16, 110 metros con vallas. En Tenis de mesa, Emiliano Papay, categoría Sub-16, se consagró con medalla de oro, ganándole a Irigoyen por 3 a 1.

Con éstas la delegación distrital cerraba su participación en «La Felíz» con un importante número de metales que detallamos a continuación.

Medallas de oro

Mia Martínez es PCD, disminución visual B12, ganó en atletismo 100 metros en carrera.

Joel silva, categoría Sub 16, 110 metros con vallas.

Tenis de mesa, Sub 16 , Emiliano Papay.

Medallas de bronce

Futbol PCD , +17, nivel C 3a2.

Fútbol PCD, sub 16 nivel A , venció a Brandsen por 1 a 0.

Bárbara Nievas, lanzamiento de disco categoría Sub 16.