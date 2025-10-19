La gente ya espera por Eugenia Quevedo en General Villegas

El show de la cantante cordobesa del momento que llega junto a La Banda de Carlitos está previsto para las 22, 22:30 horas, sin embargo ya hay personas esperando para ingresar al estadio del club Sportivo donde se ultiman los detalles para este espectáculo que vendió más de 3.500 entradas anticipadas.

Dado el movimiento que se comenzó a observar antes de lo previsto, personal policial limita el ingreso vehicular a las inmediaciones con el corte de calles adyacentes, como parte de la estrategia de seguridad, la que articula con una empresa privada del sector.

El arribo de automóviles y combis provenientes de otras localidades comenzó a ser una constante.

Las entradas en boletería se encuentran habilitadas.