Argentina enfrenta hoy a Marruecos, por la final del Mundial Sub 20

La Selección Argentina Sub 20 enfrentará a Marruecos en la final del Mundial de la FIFA, que se desarrolla en Chile.

El equipo nacional es el máximo ganador de la competición y solo perdió una de las siete finales disputadas. Diego Placente buscará guiar a los «pibes» a la conquista de una copa más en la categoría y consolidar el proyecto de selecciones nacionales.

El partido será en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago, y se podrá ver desde las 20.00.