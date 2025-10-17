Axel Kicillof visitará General Pinto el próximo miércoles

El gobernador estará visitando dos municipios de la cuarta sección electoral; General Pinto y Carlos Tejedor. En General Pinto, Kicillof estará acompañado por el presidente de la Cámara de Diputados, Alexis Guerrera.

La agenda del mandatario provincial incluye recorridas por el Centro de Jubilados, el Taller Protegido, un barrio y la obra de la Casa de la Provincia.

Posteriormente, se trasladará a Carlos Tejedor, donde será recibido por la intendenta María Celia Gianini, del Movimiento Derecho al Futuro.