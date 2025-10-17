Murió Ace Frehley, el legendario guitarrista de Kiss

Los últimos tiempos fueron duros para él. Sufrió una caída en su estudio y tuvo que ser hospitalizado. El 25 de septiembre pasado su productora emitió un comunicado que si bien no daba detalles sobre su estado de salud, anunciaba la cancelación de los compromisos musicales que el músico tenía en agenda: “Está bien, pero en contra de su voluntad, su médico insiste en que no viaje por el momento”. Una semana después, se publicó un segundo comunicado que simplemente decía: “Debido a algunos problemas médicos, Ace ha tomado la difícil decisión de cancelar el resto de sus fechas de 2025”.

Según pudieron saber algunos medios estadounidenses en los días posteriores, el músico no presentaba mejoras. “Se encuentra con soporte vital y con pronóstico reservado”. Incluso, cuando se habló de un derrame cerebral, en redes varios anunciaron prematuramente su partida, cosa que fue desmentida por su entorno.

Nació el 27 de abril de 1951 en el Bronx neoyorquino y fue anotado como Paul Daniel Frehley. Su padre tenía ascendencia alemana y su madre era descendiente de nativos cherokees. Pero los gustos musicales de Ace fueron influidos por el contexto en el que creció. A los 13 llegó a su casa una guitarra eléctrica como regalo de Navidad y eso lo motivo a empezar a tocar con la referencia que tenía de aquellos que, durante la década del sesenta, comenzaba a destacarse a un lado y al otro del Océano Atlántico (de Jeff Beck y Jimi Hendrix a Pete Townshend). Exterminators y Cathedral fueron algunas de las primeras bandas con las que probó suerte durante su adolescencia, pero recién en 1973, cuando ingresó a Kiss, comenzó realmente su carrera profesional junto a Stanley, Simmons y el baterista Peter Criss.

Frehley pasó diez años empuñando su Gibson en estudios de grabación y giras de conciertos con Kiss. Incluso participó en películas como Kiss contra los fantasmas (Kiss Meets the Phantom of the Park, era el título original) que tuvieron al grupo como protagonista.

Hubo otros guitarristas que con los años ocuparon su lugar, pero ninguno le aportó ese sonido de los comienzos de Kiss, ni sus slides “pellizcados”, tan típicos de su estilo al momento de hacer un solo. Seguramente sus socios Paul Stanley y Gene Simmons se ganaron el protagonismo en la larga historia de Kiss (más de cinco décadas) pero Ace supo, desde un modesto segundo plano, dejar su sello, también como voz principal, en canciones que resultaron hits de la primera época de la banda (“Shock Me”, fue una de ellas). (Fuente: La Nación)