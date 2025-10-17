Gilberto Alegre: el HCD que viene y elogios a la representante de Derecho al Futuro (VIDEO)

El intendente de General Villegas hablo con Distrito Interior de cara a las elecciones del próximo 26 de octubre, las que lo encuentran en un espacio diferente al que representó en las de septiembre.

La derrota de SOMOS a manos de la Libertad Avanza, hicieron que el primer mandatario municipal, regresara al espacio del Gobernador, del que, con el diario del lunes, sostuvieron, él y sus colaboradores, no debieron haber abandonado, pero las diferencias insalvables con el kirchnerismo una vez que Kicillof anunciara la unidad, hicieron que se corriera; sin embargo, y aunque las cosas no han cambiado en ese sentido, el villeguense entiende que es ahí donde debe situarse.

Poco ha hablado del análisis tras el resultado de las elecciones locales, que aunque perdió, el número de bancas conseguidas no fue un mal negocio, sin embargo no logró la mayoría automática, aunque, desde el 10 de diciembre eso puede cambiar.

Alegre, al ser consultado por la posibilidad de lograr un trabajo conjunto con al menos dos bancas de Fuerza Patria como serán las de Sofía Mackay y Horacio Pascual, a quien además pretende para el Ejecutivo, no lo descartó, y hasta admitió que hay cierta lógica para que suceda.

En ese sentido no ahorró en elogios para la joven Sofía Mackay que desde el alto perfil que ostenta va ganando terreno dentro de la oposición casi oficialista, localmente hablando.

El jefe comunal descartó en la entrevista que tenga previsto cambios dentro del Gabinete.