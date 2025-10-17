Bruno Hong combate este viernes en Salta por el Título Argentino

El villeguense cumplió con éxito el pesaje esta tarde en la ciudad de Salta donde mañana se medirá en la pelea de fondo ante el local, de perfil noqueador, Dural «El Bombardero» Palacio, en la que estará en juego el Título Argentino de la categoría Crucero.

Bruno «El metalero» Hong vuelve ante un duro rival y en una vidriera nacional que genera muchas expectativas. El combate pactado a 10 round.

Esta oportunidad le llega en el marco de Camino a la Gloria III, que tendrá lugar en el Estadio Delmi, desde las 20:30 horas.