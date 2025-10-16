General Villegas: tras 45 años cerró definitivamente Calzados Grippo

La firma que portaba como nombre el apellido de sus dueños cerró definitivamente sus puertas este jueves 16 de octubre.

El comercio se encontraba en la calle Moreno, pleno centro de la ciudad, entre las calles Arenales y San Martín.

Había sido inaugurado en el año 1980 por Gerardo Antonio Grippo y su esposa, luego se hizo cargo su hijo, Gerardo.

Los últimos meses fueron de liquidación total hasta agotar la mercadería que se destacó por el nivel de sus marcas.

En el lugar funcionará un comercio de venta de indumentaria deportiva, proveniente de otra ciudad. (Foto captura video de Infovillegas)