Se realizó en Coronel Granada la 4° Jornada de Salud Escolar

Como parte del Programa de Salud Escolar Bonaerense, cuyo fin es el de garantizar el acceso a la salud de niños y adolescentes

En esta oportunidad se dió en la mencionada localidad, tras haber ocurrido lo mismo en la ciudad cabecera, Germania e Iriarte.

Los alumnos d ela escuela primaria contaron con la presencia de las Promotoras de Salud, una nutricionista, un médico generalista y una odontóloga quienes ofrecieron charlas a los niños y también a sus padres, al tiempo que realizaron controles en las distintas especialidades.

El objetivo, además que todos puedan acceder a la salud, es detectar oportunamente problemas, promover hábitos saludables y hacer un seguimiento del crecimiento y el desarrollo de los menores.