La pintense Renata Di Prinzio hizo historia al ganar el Campeonato Panamericano en Uruguay (VIDEO)

Renata Di Prinzio obtuvo esta posibilidad internacional sobre finales de julio; llegar ya representaba en si un logro al que pocas gimnastas acceden, y cuando lo hacen, marcan el nivel con el que cuentan.

Por entonces había logrado rankearse a nivel país, en el 2° puesto individual y 1° en dupla mixta.

«Por primera vez en la historia de nuestra ciudad una gimnasta de este deporte logra en su primer prueba semejante hazaña, y que orgullo el nuestro, que lleve en su pecho los colores de Tiempos Gym», escribía su profesora Belén Coronel.

«Después de tantos llantos, de tantos sin sabores, de tantos viajes, entrenamientos, charlas, etc SE TE DIO RENA Y MÁS QUE MERECIDO. Me siento profundamente orgullosa del camino que estás construyendo, y que dicha la mía, ser parte de eso», agregaba.

El lapso transcurrido hasta este mes en que viajó a Uruguay a participar del Campeonato Panamericano de Gimnasia Artística 2025, fue de perfeccionar la técnica, sin modificar el compromiso y la dedicación, y los resultados llegaron.

Renata Di Prinzio se consagró Campeona junto a su compañero de dupla, el platense Felipe González Mamone.

Desde que se conoció la noticia todo fue alegría en la ciudad que este lunes la esperó a su regreso para recibirla y vivirla como merece, con caravana encabezada por los bomberos para que su logro, sea el logro de todos.