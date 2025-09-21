Los jubilados celebraron su Día y la llegada de la primavera en General Villegas

Como cada año el Centro de Jubilados de General Villegas fue el centro de un encuentro multitudinario que vio colmada la capacidad de sus instalaciones con aquellos que decidieron pasar un mediodía y tarde de domingo diferentes, celebrando el Día del Jubilado que fue ayer 20 de septiembre y la llegada de la primavera.

Cada propuesta del Centro logra una respuesta absoluta por parte de la gente; sucede que sean los bailes o estos almuerzos, la atención, la calidad de lo que se ofrece y la diversión, están garantizadas.

Todo comenzó con un almuerzo al que no le faltó nada, y tuvo como plato principal el asado, luego llegaría el baile, que solamente fue interrumpido para cortar la torta, realizar el sorteo de regalos y disfrutar de la mesa de dulces; el resto se centró en la pista de baile que en todo momento estuvo llena.

Los jóvenes de la tercera edad disfrutan en este lugar de una de las actividades más importantes para el ser humano, sobre todo a esta altura de la vida, sociabilizar en un ambiente que además brinda todas las comodidades.

Cabe destacar, que esta institución a medida que pasan los años mejora en infraestructura, organización, prestaciones y cuidado de quienes asisten; de allí que la Comisión, hoy con Jorge Anchával como presidente, merece un reconocimiento por la tarea desempeñada día a día.