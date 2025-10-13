Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país

Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.

¿Habrá clases este martes por el paro docente?

El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que se espera que el impacto sea muy fuerte en la mayoría de las escuelas del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada, salvo en algunas instituciones privadas.

El plan de lucha cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán: