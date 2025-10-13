Por un paro docente, este martes no habrá clases en las escuelas del país
Docentes de la provincia de Buenos Aires pararán este martes 14 de octubre en el marco de una protesta que a nivel nacional impulsa la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) para reclamar al Gobierno de Javier Milei mejores condiciones laborales.
¿Habrá clases este martes por el paro docente?
El paro convocado por Ctera es de alcance nacional, por lo que se espera que el impacto sea muy fuerte en la mayoría de las escuelas del país. Las instituciones educativas permanecerán cerradas y no se dictarán actividades durante toda la jornada, salvo en algunas instituciones privadas.
El plan de lucha cerrará con un paro nacional y una movilización en todo el país, donde los docentes reclamarán:
- Una nueva Ley de Financiamiento Educativo.
- Urgente convocatoria a la Paritaria Nacional Docente.
- Restitución del FONID y pago de las sumas adeudadas.
- Aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.
- Mejoras salariales y laborales para las y los trabajadores de la educación.
- Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes. (Fuente: DIB)