La delegación de General Villegas ya está en Mar del Plata

Buena parte de los 350 integrantes arribaron esta mañana, pasadas las 9 horas a La Felíz, los que restan lo harán en un lapso posterior ya que debido a la demora de dos micros, partieron desde nuestra ciudad en la madrugada.

Toda la delegación se hospeda en el hotel

Allí se encontraban realizando en chek in para luego proceder a acreditarse.

Por la tarde, a las 16 horas, participarán de la Apertura y posteriormente podrán disfrutar de la ciudad, que muchos visitan por primera vez.

Todo viene saliendo bien, de acuerdo a lo programado, comentó Alejandro Brossi, Director de Deportes, quien especificó que los villeguenses se encontraban desayunando a media mañana.

Acerca d elas competencias, mañana inician todas en diferentes puntos de la ciudadbalnearia.