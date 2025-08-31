General Villegas: El Chaparral se encuentra afectado por la abundante lluvia

Tal como muestran las imágenes el barrio El Chaparral, ubicado detrás de la Planta de ABSA y el predio del Centro Empleados de Comercio, sufre las consecuencias de los casi 100 milímetros caídos desde ayer por la tarde en que comenzaron las precipitaciones, hasta lo que va del domingo.

Las calles y pasadas que la gente dispone para transitar o ingresar y salir del lugar se encuentran con agua estancada, ya que el predio prácticamente no tiene drenaje, más allá que cuente con calles trazadas, pero sin mantenimiento al tratarse de un predio privado, que se encuentra ocupado.

Si bien no ha habido requerimiento de manera formal por parte de los vecinos, a muchas familias el agua les ha llegado hasta dentro de las precarias viviendas. Aún así, no se registran auto evacuaciones.

En estas condiciones, teniendo en cuenta, el inicio d elos días hábiles muchas de las personas que allí habitan se verán seriamente afectadas para enviar sus hijos al colegio, concurrir a sus lugares de trabajo o ante una emergencia o requerimiento por cuestiones de salud.