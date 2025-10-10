Alertan por el desprendimiento de un riel en el paso a nivel entre Bunge y Charlone

Como muestra la imagen enviada por un lector al 3388 672080 (Whatsapp directo con Distrito Interior), un riel del paso a nivel, inactivo, que se encuentra entre las localidades de Bunge y Charlone, se desprendió quedando sobre relieve, levantado, representando un verdadero riesgo.

El registro de estas imágenes esta mañana, fue principalmente para alertar a los conductores que transiten por el lugar y a las autoridades competentes para que se intervenga para su retiro.