Dos vehículos colisionaron en el alteo de la Ruta 33 entre Villegas y América

Pasado el mediodía dos vehículos colisionaron sobre la Ruta 33, a la altura de la estancia La Elisa. El lugar es conocido por tratarse de uno de los tramos más peligrosos de la traza nacional debido a su deplorable estado.

Allí se han realizado trabajos de bacheo que no han dado resultado duradero.

Si bien no hay detalles sobre lo ocurrido, se presume que una maniobra debido a los baches cuando circulaban en el mismo sentido se produjo el choque que los dejó dañados a la altura de las ruedas; en uno en una de las delantera, en el otro en una de las traseras.

Mientras esto ocurre, las respuestas concretas, no llegan.

