Esta tarde desde las 16 horas, vuelve Barrios Activos en General Pinto (VIDEO)

Celia Gariboldi, Directora de Cultura, anticipó lo que ocurrirá en la ciudad cabecera este viernes, feriado, en el CIC Máximo, desde las 16 horas.

Allí habrá diferentes propuestas especialmente para los chicos, pero con la posibilidad que la familia acompañe.

Entre las atracciones se proyectará una película y sorteará una bicicleta en el marco del cuidado del medio ambiente y las prácticas saludables para reciclar.

Esta es una versión primaveral, explicó la funcionaria, quien destacó la importancia de este programa municipal que tiene por objetivo el compartir un momento de encuentro en diferentes puntos d ela ciudad y los pueblos, ya que han tenido lugar también en el resto del distrito.

Todas las actividades son gratuitas.