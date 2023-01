HABLARON LOS PAPÁS DEL JOVEN ATACADO EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO QUE ACABA DE SER INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA (VIDEO)

Betiana Bramajo y Ernesto Sánchez, los padres de Lucas, el joven que recibió una feroz golpiza a la salida de una fiesta en uno de los estadios de fútbol de General Villegas el pasado domingo alrededor de las 5:30 hs. necesitaban hablar, expresar lo que lo ocurrido significa para la familia y la sociedad, sobre todo en este último momento en que las cosas se complicaron en materia de salud. Lo hicieron con Distrito Interior.

Desde ayer el paciente le manifestó a su padre sentir dolor de cabeza que esta mañana se profundizó, por lo que le pidió lo acerque al hospital.

Una vez allí fue sometido a un estudio de diagnóstico por imágenes mediante lo cual, de acuerdo a lo manifestado por sus papás, le diagnosticaron fractura de cráneo y un coágulo que puede agravar su estado de salud, por esa razón se encuentra internado en este momento en la Unidad de terapia Intensiva.

El resto son preguntas sin respuestas, reprochas a la Policía y a la justicia, instituciones a las que les piden actúen para que este hecho, con final abierto dado los acontecimientos recientes, no quede impune.

Mientras ello sucede la sociedad no sale de su asombro, por el contrario, no oculta ni disimula esa mezcla de estupor y bronca que generan las imágenes virales de la golpiza que remite a la muerte de Fernando Báez Sosa, y el recientemente fallecido en nuestra ciudad Diego Gastón Córdoba, que si bien fue un golpe de puño que lo tiró de su moto, no deja de ser otra pelea entre jóvenes que culmina con la muerte.

Relacionado