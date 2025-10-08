Familia de General Villegas vivió un momento de terror esta mañana

Eran las 7:20 de este miércoles cuando una persona extraña ingresó al predio de una casa quinta ubicada a metros de la Ruta 33, en cercanías del cementerio parque.

Lo que fue una presencia inesperada, se convirtió en una situación de terror.

La intrusa es una mujer, que según los datos recabados por Distrito Interior, tendría domicilio en La Plata, y su estadía, aparentemente temporal y ocasional, en nuestra ciudad es algo que no está claro. Podría haber estado viajando hacia Santa Rosa, La Pampa, donde tendría familiares, pero se desconoce la razón de su descenso en General Villegas.

Lo cierto es que, en un aparente brote psicótico, la mujer violentó algunas ventanas, amenazó a una de las integrantes de la familia que logró escapar para dar aviso de lo que ocurría, evitando de este modo ser agredida.

Al llegar a la casa algunos de los moradores y la Policía, la desconocida había ingresado en el inmueble provocado algunos daños; siendo luego de un breve lapso, reducida y traslada por el SAME al hospital, al tiempo que quedó a disposición de la justicia, internada momentáneamente en el área de salud mental.

La persona, de unos 25 años, había tomado algunas pertenencias de los damnificados por lo que la carátula d ela causa que se inició es Tentativa de robo.

A partir de las conclusiones que arrojó el trabajo investigativo, el ingreso a este lugar habría sido totalmente azaroso, pudiendo haber sido cualquier otra vivienda, sin importar su ubicación.