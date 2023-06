El piedritense José María García es el primer concejal en la Lista de Marina Justo

Esta tarde la precandidata a intendente por el oficialismo, enrolada en la línea de Patricia Bullrich y Néstor Grindeti, Marina Justo confirmó y mostró a su primer concejal.

Se trata del Delegado Municipal de Piedritas, José María García, quien licenció su banca por ese lugar.

El próximo 10 de diciembre concluye el mandato como edil, por lo tanto intentará renovar desde un lugar tan preponderante como es el primero.

Justo, en una entrevista radial en la mañana de FM Peregrina (92.9), había manifestado la importancia que le daba a quien la acompañaría en ese lugar dado que se trata de su reemplazo en caso de licencia, incluso, se refirió a un suceso irreversible como puede ser la muerte; «es algo en lo que uno no quiere pensar pero es una posibilidad», había manifestado con firmeza, «por lo tanto independientemente del motivo que me llevara a dejar el cargo de intendente, quien me reemplazaría debe ser alguien no solamente de mi confianza sino capáz de llevar adelante los destinos del distrito; por lo tanto es tan importante como el programa de gobierno que presentaré, quien será el primer concejal», había agregado.

Finalmente esta tarde Marina Justo se tomó las fotos con los integrantes de la Lista sin precisar qué lugar ocupará cada uno, salvo García, como primer concejal y el primer consejero escolar Gonzalo Clauser, ex Director del Centro de Formación profesional, docente y árbitro.

