Allanamientos y secuestros de motos por ruidos molestos en Villegas y Piedritas

Esta mañana personal del Destacamento de Seguridad Vial General Villegas, junto a Destacamentos viales de la Zona Operativa Vial Trenque Lauquen, efectivos de la Policía Comunal de General Villegas, Destacamento Piedritas, grupo GTO local y grupo DDI Trenque Lauquen, cumplimentaron Ordenes de Allanamiento en el marco de infracción a la Ordenanza vigente, ordenada por el Juez de Garantías, Dr. Martín Leiva, llevaron a cabo en Piedritas, el secuestro de una motocicleta marca Honda, modelo Titan 150 cc. sin dominio y una motocicleta marca Honda, modelo Wave 110 cc.

A su vez, se concretó una diligencia llevada a cabo en la planta urbana de la ciudad cabecera, donde se procedió al secuestro de un caño escape deportivo cromado para realizar ruidos molestos, quedando todo a disposición del Juzgado interviniente.

Los infractores involucrados son todos mayores de edad.