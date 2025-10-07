LALCEC inició un octubre cargado de propuestas en el marco de la prevención del Cáncer de Mama (VIDEO)

Liliana García, presidente de la filial de general Villegas, habló con Distrito Interior, sobre el inicio de la campaña de prevención del cáncer de mama, para la cual se encuentran inscribiendo en su oficina por la mañana, a las personas que pueden acceder a los estudios gratuitos que tendrán lugar en el hospital municipal, del 13 al 17 de este mes, y para los pueblos del distrito del 20 al 24.

A su vez, se refirió a la propuesta que conjuntamente con Bomberos Voluntarios inicia este martes; cursos de RCP y Maniobra de Heimlich, con alcance a toda la comunidad. Hoy, en dos turnos, a las 15 y a las 19 tendrá lugar el primero en el barrio El Cruce, quinta La Franca.

Al respecto, la presidente dio detalles, sobre los próximos lugares y modo de inscripción.

LALCEC, que viene trabajando activamente por una de las enfermedades más crueles, está totalmente enfocada en lo más importante y efectivo para su lucha: la prevención.