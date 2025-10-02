Alerta Amarilla para el próximo sábado en los distritos de nuestra zona

El Alerta que tiene rango amarillo fue generado hoy jueves 2 de octubre a las 06:33 horas por el SMN.



El Alerta Amarilla por tormenta es para el sábado 4 de octubre.



El área podría ser afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las mismas puedan están acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 mm, pudiendo ser superados localmente.

Relacionado