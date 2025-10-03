A la medianoche vuelven a aumentar los combustibles en YPF, el segundo aumento en 24 horas

Aún con asombro, aunque sabiendo que se ha vuelto una constante, la gente resignada, se entera que casi a diario los precios de los combustibles de la petrolera de bandera nacional suben, aunque, a veces bajan; pero en honor a la verdad la tendencia es alcista.

Anoche, a la medianoche se modificaron y entre este jueves y viernes ocurrirá lo mismo.

La explicación es que YPF aplica desde el 31 de agosto un nuevo sistema llamado «micropricing», que modifica los valores d etodos sus combustibles de acuerdo a la oferta y la demanda.

A su vez, desde la misma fecha, pagando con la APP de la empresa, se obtiene un 6% de descuente entre las 00 y las 6 horas.

Más allá de estas innovaciones, que representarían una regulación automática del mercado de los combustibles, la disminución de la circulación de vehículos afecta directamente a los usuarios, ya que a menor demanda, mayor precio.