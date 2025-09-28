General Villegas: una persona debió ser suturada en el rostro al sufrir heridas en medio de la tormenta

Hasta el momento no se habían reportado heridos como consecuencia de la intensa tormenta desatada anoche minutos antes de la hora cero.

Esta tarde Distrito Interior supo de una mujer que presentaba heridas de consideración en la cara; al dialogar con la mujer, que pidió mantener su identidad en reserva, detalló lo ocurrido apenas iniciado el viento.

Su vehículo se encontraba estacionado afuera de la casa ubicada en inmediaciones de la Avenida Chassaing Sur, cerca del vivero municipal. Al intentar guardarlo, cuando se disponía a abrir el portón, una de las hojas se cerró abruptamente golpeándole el rostro con suma violencia.

Producto del golpe, la mujer que describió la secuencia como la piña de un boxeador; resultó con importantes cortes en la boca y un ojo.

En ese momento el viento soplaba con fuerza, describió, habiendo sido sorprendida por la potencia de las ráfagas, las que no creyó que tenían esas característica.

Como pudo, se dirigió a bordo de su vehículo hasta el hospital donde recibió puntos de sutura en ambos cortes.

Hoy, muy dolorida, se encuentra en reposo, a la espera que la hinchazón disminuya y el dolor cese, mientras se coloca hielo. (Imagen ilustrativa – depositphotos)