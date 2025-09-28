Tras la tormenta que generó algunos inconvenientes, General Pinto, recuperó la normalidad

Desde el mediodía aproximadamente y por unas horas la ciudad cabecera no tuvo electricidad, situación que se prolongó ya que no recibían, como en otros caos ante contingencias, suministro desde Lincoln o General Villegas, donde también había habido inconvenientes.

A esa situación se le debió sumar que la tormenta que avanzó con lluvia y fuerte viento provocó la caída de columnas del alumbrado público, palmeras y dejó cerca de ceder a al menos un árbol de gran tamaño. Como consecuencia varias calles se vieron anegadas y una vivienda se vio afectada.

Mientras el personal de Eden trabajaba para la restitución del servicio, el equipo de Defensa Civil local, intervino en los casos mencionados.

Tras los 45 milímetros, la ciudad esta noche se encuentra normalizada.